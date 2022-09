Sie zeigten sich nahbar

Wie «RP Online» berichtet, nahm sich das Paar im Anschluss an die Zeremonie im Rathaus auch noch Zeit, mit der wartenden Menge auf dem Marktplatz in Kontakt zu treten. Sie schüttelten Hände, machten Fotos und gaben Autogramme. Meghan kam in einem eleganten Outfit und präsentierte sich in einem cremefarbenen Neckholder-Oberteil von Anine Bing. Dazu kombinierte sie eine beigefarbene, weite Hose von Brandon Maxwell und weisse, spitze Pumps.