Die beiden werden zunächst am 5. September in Manchester zum «One Young World Summit» erwartet. Bei dessen Eröffnungszeremonie wird Meghan die Hauptrede halten. Anschliessend geht es am 6. September weiter nach Düsseldorf, wo die Invitus Games 2023 geplant werden. Die Landeshauptstadt Düsseldorf hat diesen Termin inzwischen auch auf ihrer Homepage bestätigt. Am 8. September reist das Paar dann zurück auf die Insel zur Verleihung der WellChild Awards in London. Hier wird Harry der Hauptredner sein.