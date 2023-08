Prinz Harry und Herzogin Meghan überraschen mit zauberhaftem Anruf

Prinz Harry (38) und Herzogin Meghan (41) haben eine Reihe junger Menschen mit zauberhaften Anrufen beglückt. In einem am heutigen Mittwoch (2. August) vom Responsible Technology Youth Power Fund veröffentlichten Video überraschen die Sussexes Preisgeld-Empfänger am Telefon. Prinz Harry und seine Ehefrau haben die Anrufe aus dem Garten ihres 12 Millionen US-Dollar (umgerechnet rund 11 Millionen Euro) teuren Anwesens in Kalifornien getätigt.