Prinz Harry und Herzogin Meghan zu Besuch in Kolumbien

Persönliche Einladung der Vizepräsidentin

Der Besuch in Kolumbien folgt auf eine persönliche Einladung der Vizepräsidentin. Márquez habe die Netflix–Dokumentation über die Sussexes gesehen und sei davon «bewegt» gewesen. «Das ist eine Frau, die es verdient, in unser Land zu kommen und ihre Geschichte zu erzählen. Sie wird zweifellos eine Stärkung für so viele Frauen in der Welt sein», begründete sie ihre Entscheidung, Meghan per Brief nach Kolumbien einzuladen.