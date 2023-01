Auch dem Nachrichtenmagazin «60 Minutes» des US-Networks CBS hat Prinz Harry ein Interview gegeben. Hier macht er unter anderem gegenüber Anderson Cooper (55) klar, dass er nicht plant, jemals in einer offiziellen Rolle zu seiner Familie zurückzukehren. Er und Meghan hatten sich 2020 als arbeitende Royals zurückgezogen. Zusammen mit Söhnchen Archie (3) verliessen sie Grossbritannien. Tochter Lilibet (1) kam 2021 in den USA zur Welt, wo die Familie lebt. Die Frage, ob er sich vorstellen könne, eines Tages als «Vollzeit-Mitglied der Royal Family» zurückzukehren, beantwortet Harry in einem kurzen Vorschau-Clip auf das «60 Minutes»-Gespräch mit einem «Nein». Sowohl das ITV- als auch das CBS-Interview sollen am 8. Januar ausgestrahlt werden.