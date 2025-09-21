Prinz Harry und Meghan: Pärchenauftritt bei Benefizkonzert

Die Veranstaltung fand auf dem Anwesen von Schauspieler Kevin Costner in Kalifornien statt und sammelt Spenden für Feuerwehr, Polizei und andere Ersthelfer in Santa Barbara County. Harry nahm bereits zum dritten Mal an dem Event teil, diesmal erstmals seit 2023 wieder zusammen mit seiner Frau. Zu den Künstlern des Abends gehörten Trisha Yearwood, Good Charlotte und The Fray. Die Sussexes nutzten die Gelegenheit laut dem US–Magazin «People» auch für Gespräche mit Polizisten und Feuerwehrleuten.