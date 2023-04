Prinz Harry, der Herzog von Sussex, lebt seit 2020 in den USA und kommt zur Krönungszeremonie am 6. Mai nach Grossbritannien. Seine Ehefrau, Herzogin Meghan (41), sowie die Kinder des Paares, Archie (3) und Lilibet (1), reisen nicht mit. Die Beziehung der Sussexes zur Königsfamilie gilt als zerrüttet. In einer Netflix-Doku sowie in der Autobiografie des Prinzen hatten die beiden den Royals schwere Vorwürfe gemacht. Harry behauptet in seinem Buch «Reserve» unter anderem, Prinz William habe ihn körperlich attackiert und zu Boden geworfen.