Prinz Harry vergleicht die Royals mit «Downton Abbey»

Prinz Harry (41) hat das Aufwachsen als Mitglied der Königsfamilie mit der Serie «Downton Abbey» verglichen, wenn auch nur im Scherz. Der Herzog von Sussex sprach laut «Hello!»–Magazin während einer Veranstaltung in Los Angeles über seine berühmte Familie und die TV–Show von Julian Fellowes (76).
In der Rede sagte Harry dem Bericht zufolge: «Die Leute fragen mich manchmal, ob das Aufwachsen in der Königsfamilie ein bisschen wie in Julians ‹Downton Abbey› war. Ja, aber nur eine dieser Welten ist voller Drama, Intrigen, aufwendigen Abendessen und Ehen mit Amerikanern, während die andere eine Fernsehserie ist.»
Er scherzte dann offenbar auch noch über die Fussball–Weltmeisterschaft 2026, die unter anderem in den USA ausgetragen wird: Im nächsten Jahr werden viel mehr seiner Landsleute kommen, so der Herzog von Sussex – «vorausgesetzt, sie benehmen sich und kommen durch den Zoll, vorbei an der ICE», so der 41–Jährige, der seit 2020 in den USA lebt.
Prinz Harry spricht über «jahrhundertelange Freundschaft» der beiden Länder
In dem ernsten Teil seiner Rede ging er laut «Hello!»–Magazin auf die Verbindung zwischen den Vereinigten Staaten und dem Vereinigten Königreich ein und hob die US–Soldaten hervor, mit denen er gemeinsam in Afghanistan gedient hatte. Die Partnerschaft zwischen den beiden Staaten sei für ihn etwas sehr Persönliches, so Harry: «Nicht nur, weil meine Familie und mein Leben heute hier sind, sondern auch wegen der aussergewöhnlichen amerikanischen Soldaten und Soldatinnen, mit denen ich die Ehre hatte, in Afghanistan zusammenzuarbeiten. Die Verbindung zwischen unseren beiden Nationen basiert auf jahrhundertelanger Freundschaft, gemeinsamen Werten, Innovation und Wohlstand.»
Prinz Harry und seine Ehefrau Herzogin Meghan (44), die aus Kalifornien stammt, sind vor fünf Jahren nach Montecito gezogen. Dort lebt das Ehepaar mit den beiden Kindern Archie (6) und Lilibet (4).