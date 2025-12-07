Prinz Harry vergleicht die Royals mit «Downton Abbey»

Prinz Harry spricht über «jahrhundertelange Freundschaft» der beiden Länder

In dem ernsten Teil seiner Rede ging er laut «Hello!»–Magazin auf die Verbindung zwischen den Vereinigten Staaten und dem Vereinigten Königreich ein und hob die US–Soldaten hervor, mit denen er gemeinsam in Afghanistan gedient hatte. Die Partnerschaft zwischen den beiden Staaten sei für ihn etwas sehr Persönliches, so Harry: «Nicht nur, weil meine Familie und mein Leben heute hier sind, sondern auch wegen der aussergewöhnlichen amerikanischen Soldaten und Soldatinnen, mit denen ich die Ehre hatte, in Afghanistan zusammenzuarbeiten. Die Verbindung zwischen unseren beiden Nationen basiert auf jahrhundertelanger Freundschaft, gemeinsamen Werten, Innovation und Wohlstand.»