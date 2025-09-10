Prinz Harry verkündet persönliche Spende von 1,4 Millionen Euro

Prinz Harry schwärmt von Wohltätigkeitsorganisation

Laut BBC bezeichnete Harry die Arbeit der Organisationen als «nicht nur inspirierend, sondern auch essenziell». Das Geld soll unter anderem in sichere Räume fliessen, in denen geschulte Jugendbetreuer jungen Menschen Perspektiven aufzeigen, Vertrauen aufbauen und ihnen helfen, ihre Talente zu entfalten. «Ich bin stolz, in diese Gemeinschaft investiert zu haben. Dank der Unterstützung von Children in Need kann diese Spende noch mehr Wirkung entfalten und weitere Projekte für Jugendliche möglich machen», wird Harry zitiert.