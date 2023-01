Prinz Harry verrät: «Ich habe ‹The Crown› geschaut»

Prinz Harry (38) schaut sich die Netflix-Serie «The Crown» an. Das hat er in der «The Late Show with Stephen Colbert» verraten. In der US-Show war er zu Gast, um seine Autobiografie «Spare» (deutsch: «Reserve») vorzustellen. Gastgeber Colbert (58) hat den Royal dabei auch gefragt, ob es bei Harry und seiner Ehefrau Herzogin Meghan (41) zuhause auch mal einen Serienmarathon gebe.