James Corden zu Besuch in Montecito

Prinz Harry und James Corden drehten 2021 ein Video für «The Late Late Show», in dem sie eine Tour durch Los Angeles unternehmen. Auch ihre Kinder sollen sich gut verstehen, verriet James Corden vergangenes Jahr in einem Interview. Nach seinem Wegzug aus Hollywood besteht wohl immer noch Kontakt: Als Corden kürzlich noch einmal nach Kalifornien reiste, soll er die Sussexes in ihrem Anwesen in Montecito besucht haben.