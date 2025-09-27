Prinz Harry wehrt sich gegen Berichte über Treffen mit König Charles

55–minütige Tea Time mit König Charles

Am 10. September traf sich Prinz Harry zum ersten Mal seit Februar 2024 persönlich mit seinem Vater zu einem privaten Tee im Clarence House, der Londoner Residenz des Königs. Das Treffen dauerte etwa 55 Minuten und wird als wichtiger Schritt in Richtung Versöhnung gesehen – zumindest, solange sich Harry nicht negativ darüber äussert. «The Sun» hatte zuletzt allerdings berichtet, dass sich der Prinz dabei eher wie ein «offizieller Besucher» als wie ein Familienmitglied gefühlt und das Wiedersehen als «sehr offiziell, wie ein offizieller Besuch» bezeichnet habe.