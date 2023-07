Prinz Harry wieder vor Gericht: Nächster Prozess im kommenden Januar?

In Grossbritannien haben Klägerinnen und Kläger demnach ein Zeitfenster von sechs Jahren, um eine Verletzung der Privatsphäre zur Anklage zu bringen. Dem Richter zufolge habe Harry schon vor mehr als einer Dekade vermuten können, womöglich gehackt worden zu sein - und entsprechende Untersuchungen einleiten können. Damals hatte es einen grossen Abhörskandal rund um die «News of the World» gegeben, die 2011 eingestellt wurde. Laut Einschätzung des Richters sollten weitere mögliche Methoden der Informationsbeschaffung jedoch verhandelt werden.