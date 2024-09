Prinz Harry wird 40: Hat er sein Glück in Kalifornien gefunden?

Wie geht es für Prinz Harry weiter?

Royal–Expertin Ingrid Seward sagte vor Kurzem der «Sun» über den Herzog von Sussex: «Ich glaube, nach dem, was ich von seinen Freunden gehört habe, ist er in Kalifornien sehr glücklich.» Er lebe «an einem wunderschönen Ort, hat zwei Kinder und eine Frau, die er liebt, was will er mehr? Ich glaube nicht, dass er England vermisst. Er ist noch nicht lange genug dort, um unruhig zu werden, aber ich denke, es wird eine Zeit kommen, in der er sich nach dem grünen Gras seiner Heimat sehnt.»