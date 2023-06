Prinz Harry (38) wird am heutigen Montag (5. Juni) in London erwartet und soll am Dienstag in den Zeugenstand des High Court treten, wo er sich einem Kreuzverhör durch die Anwälte von Mirror Group Newspapers (MGN) stellen wird. Im Prozess geht es um angeblich unrechtmässige Informationsbeschaffung. Mehr als 100 andere Prominente und hochrangige Persönlichkeiten hatten den Prozess angestrengt.