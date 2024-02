Prinz Harry: Wollte er mit Drogenbeichte nur «Bücher verkaufen»?

Ein Gericht in Washington D.C. beschäftigt sich derzeit mit der Frage, ob die US–Regierung Prinz Harrys (39) Visumsantrag freigeben muss. Harrys Ausführungen über seinen Drogenkonsum in seinen Memoiren «Reserve» veranlasste eine konservative Denkfabrik zu der Frage, warum ihm im Jahr 2020 die Einreise in die Staaten gestattet wurde. Die Heritage Foundation reichte Klage gegen das Department for Homeland Security (DHS) ein. Es soll geklärt werden, ob der 39–Jährige über die Einnahme von Drogen gelogen habe, eine Ausnahmegenehmigung beantragt habe oder mit einem Diplomatenvisum eingereist sei.