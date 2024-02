Prinz Harry: Würde er als US-Bürger seine royalen Titel verlieren?

Harrys Hinweise auf den Drogenkonsum veranlassten eine konservative Denkfabrik in Washington DC sogar zu der Frage, warum ihm im Jahr 2020 überhaupt die Einreise in die Staaten gestattet wurde. Die Heritage Foundation reichte Klage gegen das Department for Homeland Security (DHS) ein. Als Reaktion auf die Eingaben des Think Tanks, dass Harrys US–Visumantrag freigegeben werden sollte, sagten Anwälte im Namen des DHS, die Heritage Foundation habe «kein mögliches Fehlverhalten der Regierung oder ein anderes öffentliches Interesse nachgewiesen, das Prinz Harrys Datenschutzinteresse an diesen Aufzeichnungen überwiegen würde».