Prinz Harrys erster Auftritt des Jahres: Er besucht Feuerwache

Persönliches Anliegen für Harry und Meghan

Bereits während der verheerenden Brände in Los Angeles im Jahr 2025 unterstützten Harry und Meghan die Organisation Watch Duty finanziell. Zudem verteilten sie damals Lebensmittel und Vorräte. Prinz Harry betonte zuletzt bei der «Living Legends of Aviation»–Zeremonie, wie wichtig es sei, den Einsatzkräften gebührend zu danken. «Sie stellen sich jedes Mal der Herausforderung – und doch haben wir selten die Gelegenheit, ihnen wirklich Danke zu sagen», so der Herzog.