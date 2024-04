Prinz Harrys Polo-Kumpel schwärmt von den Vaterqualitäten des Royals

Turtelei für den guten Zweck

Prinz Harry und Ignacio «Nacho» Figueras nahmen im Beisein ihrer Ehefrauen Herzogin Meghan (42) und Delfina Blaquier (43) am Freitag im Grand Champions Polo Club in Wellington in Florida an einem Wohltätigkeitspolospiel zugunsten der Hilfsorganisation Sentebale teil. Harry gründete die Organisation 2006 gemeinsam mit Prinz Seeiso von Lesotho (57), um Kinder in Afrika zu unterstützen, die von Armut, Ungleichheit und HIV/Aids betroffen sind. Harrys Mannschaft gewann das Turnier, wobei ihm ein Tor gelang.