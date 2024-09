Prinz Harrys US-Visumdokumente werden nicht veröffentlicht

Harry habe ein «berechtigtes Interesse an der Privatsphäre»

In einem am Montag verkündeten Gerichtsurteil erklärte der US–Bezirksrichter Carl Nichols, der britische Royal habe ein «berechtigtes Interesse an der Privatsphäre» in Bezug auf seine US–Einwanderungspapiere und daher sollten diese Unterlagen privat bleiben. Der Richter erkannte jedoch an, dass Harry in seinen Memoiren «Spare» aus dem Jahr 2023 «intime Details» seines Lebens enthüllt hatte, darunter eine Beschreibung seines Drogenkonsums in der Freizeit.