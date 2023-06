Die Visa-Akte von Prinz Harry (38) bleibt vorerst unter Verschluss. Wie unter anderem die «New York Post» berichtet, haben US-Beamte die Herausgabe der Unterlagen abgelehnt. Die konservative Denkfabrik Heritage Foundation war vor Gericht gezogen, um herauszufinden, ob der Herzog von Sussex früheren Drogenkonsum angegeben hatte, als er in die USA eingewandert ist. Denn das wäre ein Grund, ein Visum zu verweigern - ebenso wie eine Lüge. Im Raum steht also die Frage, ob Harry sich rechtmässig in den USA aufhält und weiterhin dort leben darf. Mit seiner US-amerikanischen Ehefrau Meghan (41) und den zwei Kindern wohnt er im kalifornischen Montecito.