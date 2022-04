Prinz Louis: Coole Strandfotos zum 4. Geburtstag

Prinz Louis am Strand

Diesmal veröffentlichten seine Eltern auf ihren Social-Media-Kanälen zwei Bilder, die den jüngeren Bruder von Prinz George (8) und Prinzessin Charlotte (6) am Strand zeigen. Auf dem ersten flitzt er bestens gelaunt und barfuss auf die Fotografin zu. Auf dem zweiten hat er einen kleinen orangefarbenen Ball in der Hand und blickt etwas ernster in die Kamera.