Prinz Louis: Der royale Wirbelwind feiert seinen siebten Geburtstag

Prinz Louis scheint mit seiner Mutter neben der Tennisbegeisterung ein weiteres Hobby zu teilen: die Fotografie. Gerade erst wurde eines seiner Werke von den Royals auf Instagram veröffentlicht: ein Foto von seiner Mutter Kate, das der Palast am Weltkrebstag geteilt hat. Es zeigt die Prinzessin, die vergangenes Jahr nach einer Krebsdiagnose eine Chemotherapie durchstehen musste, inmitten des winterlichen Waldes in Windsor auf einem umgestürzten Baumstamm. Wie die drei Kinder von William und Kate auf die schwere Erkrankung ihrer Mutter reagierten, ist nicht bekannt. Inzwischen kehrt die 43–Jährige schrittweise in die Öffentlichkeit zurück, am 14. Januar dieses Jahres erklärte sie, dass sie in Remission sei.