Prinz Ludwig von Bayern ist zum ersten Mal Papa geworden

Der Klapperstorch war da: Mit dieser Illustration haben Prinz Ludwig von Bayern (41) und seine Ehefrau Sophie–Alexandra (34) in den sozialen Medien die Geburt ihres ersten Kindes bekannt gegeben. Dass es ein Junge ist, symbolisierte das blau–weiss–karierte Windeltuch, welches der gezeichnete Vogel in seinem Schnabel transportiert. In dem offiziellen Instagram–Post des Hauses Bayern verrät das Paar auch gleich den ungewöhnlichen Namen.