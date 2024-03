Prinz Oscar feiert seinen Geburtstag im Schnee

Prinz Oscar auf Platz drei der Thronfolge

Prinz Oscar wurde am 2. März 2016 im Karolinska–Krankenhaus in Solna nahe Stockholm geboren. Sein Grossvater, König Carl XVI. Gustaf (77), teilte am Tag darauf mit, dass er seinen Enkel zum Herzog von Schonen ernannt habe. Oscars prominente Taufpaten sind unter anderem seine Tante, Prinzessin Madeleine von Schweden (41), der damalige Kronprinz und heutige König Frederik zu Dänemark (55) sowie Kronprinzessin Mette–Marit von Norwegen (50).