Prinz Oscar von Schweden wird 9: Palast teilt süsses Geburtstagsporträt

Im Gegensatz zu seiner Schwester, die hinter Victoria auf Platz zwei in der schwedischen Thronfolge steht, stand Prinz Oscar, Dritter in der Thronfolge, bisher nicht ganz so oft im Rampenlicht. Als junges Kind wurde er oft als «Grummelprinz» bezeichnet, weil er bei öffentlichen Auftritten oft gelangweilt vom Protokoll wirkte oder lustige Grimassen zog. Laut der Website des Palasts besucht Oscar eine Grundschule in Stockholm. Der 2016 im Karolinska–Krankenhaus geborene Prinz soll sportlich aktiv sein und besonders gerne Fussball spielen.