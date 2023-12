Prinz Sverre Magnus von Norwegen: Vorab-Feier zum 18. Geburtstag

Königin Sonja hält Rede für ihren Enkel

Königin Sonja von Norwegen hielt bei der Gelegenheit auch eine Rede für ihren Enkel. Darin gab sie ihm und den Anwesenden mit auf den Weg: «Das Wichtigste ist, sich seiner selbst sicher zu sein und auf die eigene Stimme zu hören.» Weiter betonte sie, auch gerichtet an andere Menschen in seinem Alter: «Die Fähigkeit, sich in die Situationen anderer Menschen hineinzuversetzen und ein guter Freund zu sein, ist viel wichtiger als ‹gut› in Dingen zu sein.»