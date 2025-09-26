Prinz William: «2024 war das schwierigste Jahr meines Lebens»

Bei einem weiteren Gespräch, das die beiden offenbar in einem Pub führten, wird William ernst: «Ich würde sagen, 2024 war das schwierigste Jahr, das ich je erlebt habe. Wissen Sie, das Leben stellt uns auch auf die Probe, und die Fähigkeit, diese Herausforderungen zu meistern, macht uns zu dem, was wir sind.» Anfang 2024 wurde bei Williams Ehefrau Prinzessin Kate (43) Krebs diagnostiziert. Kurz zuvor war auch bei seinem Vater König Charles III. (76) die Krankheit festgestellt worden.