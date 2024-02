Prinz William: 2025 sollen seine 24 Häuser für Obdachlose fertig sein

Ganz so weit ist es noch nicht, aber er setzt sich mit mehreren Projekten gegen Obdachlosigkeit ein. 2005 wurde er Förderer der Wohltätigkeitsorganisation Centrepoint, die Wohnungen für junge Menschen finanzierte. Vor Weihnachten 2020 half er in einem Obdachlosenheim aus, 2022 verkaufte er Strassenzeitungen in London. Im vergangenen Juni startete der künftige König ein Millionen–Programm namens «Homewards», um die Obdachlosigkeit innerhalb von fünf Jahren zu beenden. Es wurden lokale Interessengruppen, Experten und Investoren zusammengebracht, um wesentliche Veränderungen auf dem Wohnungsmarkt herbeizuführen und mehr dauerhaften Wohnraum zu schaffen. Experten von «Homewards» sollen auch am Nansledan–Projekt mitarbeiten.