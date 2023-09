Prinz William absolviert ersten Termin nach der Sommerpause

Seit seinem letzten öffentlichen Auftritt beim Wimbledon–Finale im Juni wurde es recht ruhig um Prinz William (41) und seine Ehefrau, Prinzessin Kate (41), die sich mit der Familie in den Sommerurlaub verabschiedet hatten. Für ihre Kinder Prinz George (10), Prinzessin Charlotte (8) und Prinz Louis (5) hat mittlerweile das neue Schuljahr begonnen – und es ist auch für die Royals wieder an der Zeit, sich ihren Pflichten und Projekten zu widmen. Am heutigen 7. September hat William nun seinen ersten öffentlichen Auftritt nach der Pause absolviert.