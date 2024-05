Prinz William bei Steve-Irwin-Gala: Videogruss für die Familie

Gegenseitige Bewunderung

Robert Irwin und Prinz William vereint schon seit einigen Jahren das Engagement für die Umwelt. Erst im November 2023 hatte sich der junge australische TV–Star lobend über den Prinzen geäussert: «Es ist schwer in Worte zu fassen, wie enorm Earthshot für den Schutz der Tierwelt, für den Klimaschutz und für die Welt ist», sagte Irwin gegenüber dem US–Portal «People». «Für Prinz William, der eine so grossartige Plattform hat, seine Stimme zu leihen, ist es so erfrischend und wunderbar zu sehen, wie er mit seinen Ressourcen positive Veränderungen herbeiführt. Ich begrüsse, was er tut.»