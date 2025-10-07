Prinz William besucht heimlich «Doctor Who»-Set in Wales

Hoffnungsschimmer für «Doctor Who»–Fans

Für Fans der Kultserie ist der Besuch auch ein beruhigendes Zeichen. Laut britischen Medienberichten hatte es Gerüchte gegeben, dass das Set möglicherweise abgebaut werden könnte, falls «Doctor Who» nicht bald zurückkehren sollte. Die Tatsache, dass die Kulisse nach wie vor steht, gepflegt wird und nun sogar von Prinz William besucht wurde, deute darauf hin, dass die Zukunft der Serie noch nicht endgültig besiegelt sei.