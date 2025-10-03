Prinz William: Das erhofft er sich von seinem Sohn George als König

«Ich denke nicht jeden Morgen beim Aufwachen daran, weil für mich Authentizität und ich selbst zu sein das ist, was mich antreibt», erklärt William auf die Frage des Schauspielers, ob er häufig über seine künftige Rolle als König nachdenke. Dann fügt er hinzu: «Wenn ich nicht mir selbst treu bin und nicht dem, wofür ich stehe und woran ich glaube – dann spielt es keine Rolle, wer du bist, es geht verloren.»