Prinz William: Diese Stars kommen zur Earthshot-Prize-Verleihung

Prinz William (43) hat bekanntgegeben, wer ihn bei der Earthshot–Prize–Verleihung in Rio de Janeiro, Brasilien, am 5. November begleiten wird. Mit dabei sind viele Prominente wie Schauspieler Matthew McConaughey (55) und Popstar Kylie Minogue (57).
Matthew McConaughey hat Trailer eingesprochen
Zum fünften Mal zeichnet der britische Thronfolger fünf Umweltschutzprojekte aus. In diesem Jahr wird der Earthshot Prize erstmals in Lateinamerika verliehen. Matthew McConaughey hat bereits einen Trailer für die Preisverleihung kommentiert, bei der Kylie Minogue und Shawn Mendes (27) auftreten werden. Der Clip stellt die Arbeit der 15 Finalisten vor, die um 1,3 Millionen Dollar Preisgeld für ihre Ideen zum Schutz des Planeten wetteifern. «Wenn es um viel geht, erheben sich die Helden», sagt McConaughey in seinem Off–Kommentar zum Film.
Die Preisverleihung ist der Höhepunkt dreitägiger Veranstaltungen in Rio de Janeiro.
Kylie Minogue bezeichnet ihre Teilnahme als «ein Privileg»
In einer Erklärung mit Blick auf ihren Auftritt wird Kylie Minogue mit den Worten zitiert: «Brasilien – ich komme zurück. Es ist ein Privileg und eine Ehre, Teil des Earthshot Prize in Rio zu sein, auf der Bühne mit den Menschen und den Ideen, die unseren Planeten retten könnten.»
Zum Staraufgebot gehört auch Musikikone Gilberto Gil, der zusammen mit der Grammy–Nominierten Anitta auftreten wird. Moderiert wird der Abend von dem brasilianischen Radiomoderator Luciano Huck, und auch der brasilianische Fussballstar Cafu ist mit von der Partie.
Model Gisele Bündchen neu im Rat
Am 11. Oktober wurde Gisele Bündchen (45) als neues Mitglied des sogenannten Rates des Earthshot Prize verkündet, zu dem neben William unter anderem auch Königin Rania von Jordanien (55), Hollywoodstar Cate Blanchett (56) und die deutsche Klimaschutzaktivistin Luisa Neubauer (29) gehören. Der Rat entscheidet über die Sieger.