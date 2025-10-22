Prinz William: Diese Stars kommen zur Earthshot-Prize-Verleihung

Matthew McConaughey hat Trailer eingesprochen

Zum fünften Mal zeichnet der britische Thronfolger fünf Umweltschutzprojekte aus. In diesem Jahr wird der Earthshot Prize erstmals in Lateinamerika verliehen. Matthew McConaughey hat bereits einen Trailer für die Preisverleihung kommentiert, bei der Kylie Minogue und Shawn Mendes (27) auftreten werden. Der Clip stellt die Arbeit der 15 Finalisten vor, die um 1,3 Millionen Dollar Preisgeld für ihre Ideen zum Schutz des Planeten wetteifern. «Wenn es um viel geht, erheben sich die Helden», sagt McConaughey in seinem Off–Kommentar zum Film.