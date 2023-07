Heimspiel für Prinz William (41): Der britische Thronfolger eröffnete am Montag im Herzogtum Cornwall das Restaurant «The Orangery» der «Duchy Of Cornwall Nursery», einem gross angelegten Gartencenter in Lostwithiel. Seine Frau, Herzogin Kate (41), war nicht dabei. Das Herzogtum befindet sich im Besitz des Prinzen von Wales, William übernahm es von seinem Vater König Charles III. (74) nach dessen Krönung.