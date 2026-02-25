Prinz William: Erster Solo-Auftritt nach Andrew-Festnahme

Noch keine Woche ist seit der Verhaftung von Ex–Prinz Andrew (66) vergangen, da geht Prinz William (43) wieder seinen offiziellen Pflichten nach: Der Prince of Wales besuchte am Mittwoch das Francis Crick Institute in London – sein erster Solo–Termin seit der Festnahme seines Onkels.
Vor Ort traf der Thronfolger Wissenschaftler, Ärzte und Studenten und bekam eine Führung durch eine der weltweit führenden Elektronenmikroskopie–Einrichtungen. Wissenschaft und medizinische Forschung liegen William seit Langem am Herzen: Bereits seit 2007 ist er Präsident des Royal Marsden, eines führenden Krankenhauses für Krebsforschung. Zudem engagiert er sich als Schirmherr für die Errichtung des Fleming Centre, eines neuen Forschungszentrums im Kampf gegen Antibiotikaresistenzen.
Glamouröser BAFTA–Auftritt mit Kate
Erst wenige Tage zuvor hatte William einen ganz anderen roten Teppich betreten – gemeinsam mit Ehefrau Prinzessin Kate (44) überraschte er bei den BAFTA Awards in der Royal Festival Hall in London. Es war der erste gemeinsame Auftritt des Paares bei der jährlichen Filmpreisverleihung seit drei Jahren. William trug für den Anlass ein burgunderrotes Samtjackett, Kate zeigte sich in einer bodenlangen Robe in zartem Rosé.
Ganz reibungslos verlief der Abend allerdings nicht: Auf dem roten Teppich, der eigens für das royale Paar abgesperrt worden war, rief ein Anwesender laut: «Ist die Monarchie in Gefahr?» Auf die Frage, ob er den nominierten Film «Hamnet» gesehen habe, antwortete William: «Ich muss dafür in einem ruhigen Zustand sein – und das bin ich im Moment nicht. Ich hebe mir das auf.» Die Stimmung hellte sich jedoch hinter den Kulissen auf: Bilder des royalen Fotografen Andrew Parsons zeigten das Paar kichernd in einem Aufzug backstage.
Verhaftung am Geburtstag
Die Tage vor den öffentlichen Auftritten verbrachten William und Kate mit ihren Kindern Prinz George (12), Prinzessin Charlotte (10) und Prinz Louis (7), die Schulferien hatten. Die Familie hielt sich auf ihrem Landsitz Anmer Hall in Norfolk auf – auf demselben königlichen Anwesen, auf dem auch Andrew zuletzt lebte.
Drei Tage vor Williams Solo–Termin war Andrew Mountbatten–Windsor an seinem 66. Geburtstag auf Sandringham verhaftet worden. Ihm wird vorgeworfen, während seiner Zeit als Handelsbeauftragter des Vereinigten Königreichs sensible Informationen an den verurteilten Sexualstraftäter Jeffrey Epstein (1953–2019) weitergegeben zu haben. Andrew hatte die Position von 2001 bis 2011 inne.