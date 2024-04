Prinz William: Erster Termin nach Kates Krebsdiagnose

Prinz William: «Vielen Dank, das ist sehr nett von Ihnen»

Beim Besuch von «Surplus to Supper» in der Stadt Sunbury–on–Thames südwestlich von London griff William am Donnerstag auch selbst zu einem «grossen Messer», um in der Küche Sellerie zu schneiden, wie unter anderem «Daily Mail» berichtet. Dabei sorgte sich der 41–Jährige scherzhaft, dass er sich die Finger abschneiden könnte. «Es ist das grösste Messer, ich hoffe das Beste. Ich will nicht das Mittagessen von allen verderben», so William.