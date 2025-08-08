Prinz William gratuliert Fussballklub zu historischem Moment

Von seinem Vater hat Prinz William (43) nicht nur den Titel Prinz von Wales geerbt, sondern auch den des Herzogs von Cornwall. Und als solcher hat der britische Thronfolger gerade etwas zu feiern: Zum ersten Mal in der Geschichte hat es ein Fussballverein aus der Grafschaft in die National League, Englands fünfte Liga, geschafft.
Prinz William gratuliert dem Verein aus Cornwall
Prinz William, selbst bekennender Fan von Aston Villa und Präsident des englischen Fussballverbands, liess es sich nicht nehmen, dem Klub Truro City höchstpersönlich zu gratulieren. In einem Brief an Mannschaftskapitän Connor Riley–Lowe lobte er über seinen Privatsekretär die Leistung des Klubs: «Der Herzog weiss, dass Sie erst kürzlich nach einigen Jahren zurückgekehrt sind, und wird wie alle in Cornwall fest die Daumen drücken.»
Truro City, auch bekannt als «The Tinners», wurde 1889 gegründet und ist der traditionsreichste Fussballverein der südwestlichsten Grafschaft Englands. Cornwall ist geografisch abgelegen und im englischen Profifussball kaum vertreten – die Region ist eher für Rugby und Cricket bekannt. Für viele Jahre spielte Truro City in den unteren Amateur– und Halbprofiligen, teils sogar ausserhalb Cornwalls, da das alte Stadion «Treyew Road» 2019 abgerissen wurde. Erst 2023 kehrte der Klub mit dem neuen Heim «Langarth Stadium» zurück. Im April sicherten sich die Tinners dann sensationell den Aufstieg.
«Prinz William lässt Ihnen seine herzlichsten Glückwünsche zum Aufstieg in die National League ausrichten – als erstes Profiteam aus Cornwall überhaupt», heisst es in dem Schreiben, aus dem die BBC zitiert, weiter. Der Saisonstart steht unmittelbar bevor: Am Samstag geht es auswärts zu Wealdstone, eine Woche später folgt das erste Heimspiel gegen York City. In Cornwall fiebert man mit – und der royale Patron gleich mit.