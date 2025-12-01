Prinz William hält emotionale Rede in Wales

William schlug auch einen Bogen zur Geschichte. Er erinnerte daran, dass sein Vater König Charles III. (77) vor über einem halben Jahrhundert den Mitgründer von Sony persönlich überzeugt hatte, die erste europäische Fabrik des Konzerns in Wales zu errichten. «Diese Entscheidung war nicht einfach eine Investition. Es war ein Vertrauensbeweis in den Erfindungsgeist dieser Nation», so William. Die Nachwirkungen seien bis heute spürbar – tausende Arbeitsplätze für die lokale Bevölkerung über fünf Jahrzehnte hinweg.