Prinz William hat besondere Pläne für Dianas Geburtstag

Zweiter Jahrestag von Prinz Williams Kampagne

Am 1. Juli will Prinz William Medienberichten zufolge nach Sheffield in Nordengland reisen, um den zweiten Jahrestag seiner «Homewards»–Initiative zu begehen, mit der er Obdachlosigkeit bekämpfen will. Die Kampagne ist ein wichtiger, langfristiger Schwerpunkt für Williams royale Arbeit. Der Sohn von König Charles (76) hatte schon in der Vergangenheit darüber gesprochen, dass der Besuch von Obdachlosenunterkünften mit seiner Mutter als Kind einen tiefen und bleibenden Eindruck hinterlassen und seine Arbeit inspiriert hat.