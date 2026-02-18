Prinz William: «Ich brauche viel Zeit, um meine Gefühle zu verstehen»

Laut dem «Hello!»–Magazin antwortete Prinz William auf die Frage, ob seine Kinder, Prinz George (12), Prinzessin Charlotte (10) und Prinz Louis (7), offen über ihre Gefühle sprechen, scherzhaft: «Ja, manchmal zu viel.» Er bekomme alle Details mit, «was ich toll finde. Es ist fantastisch», verriet der Ehemann von Prinzessin Kate (44). Er müsse sich immer wieder daran erinnern, «dass man nicht alles lösen muss, sondern dass man zuhören muss und es wichtig ist, diese Gefühle und Kommentare zu akzeptieren».