Prinz William ist in New York: Nach dem Planschen ein Besuch bei der UN

Gleich zu Beginn seiner New–York–Reise hat Prinz William (41) einiges zu tun bekommen. So traf sich der zukünftige britische König, der die Reise ohne Ehefrau Prinzessin Kate (41) antrat, nun mit UN–Generalsekretär António Guterres (74). Gemeinsam habe man besprochen, welche «Bemühungen notwendig sind, um den Kampf gegen den Klimawandel zu beschleunigen und die Umwelt zu schützen», zitiert «Daily Mail». Am kommenden Mittwoch (20. September) wird in New York City der diesjährige Klimagipfel mit zahlreichen Staats– und Regierungschefs steigen.