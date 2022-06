Prinz William: Jeder Zoll ein geborener Herrscher

Prinzessin Diana verlor er früh

Das grosse einschneidende Drama geschah am 31. August 1997. Da verunglückte seine Mutter Prinzessin Diana (1961-1997). England und die ganze Welt waren schockiert vom Tod der Königin der Herzen. Bei der Prozession zur Trauerfeier in London sahen 2,5 Milliarden weltweit an den TV-Schirmen, wie der 15-jährige William und sein zwei Jahre jüngerer Bruder Prinz Harry (37) dem Sarg der Mutter folgten. Anlässlich des 20. Todestages von Diana sprach William 2017 zum ersten Mal öffentlich über diese Tragödie. In einer Doku sagte er: «Wenn man sehr jung ist und einen solchen Verlust erleben muss - eigentlich immer, aber besonders in jungen Jahren - dann spürt man einen Schmerz wie keinen anderen.» Dann hörte das Publikum einen Satz wie man ihn noch nie von einem Royal gehört hatte: «Wir sind keine Roboter.»