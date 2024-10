Prinz William kämpft im TV gegen Obdachlosigkeit

Seit geraumer Zeit setzt sich Prinz William (42) verstärkt im Kampf gegen Obdachlosigkeit ein – mit der «Homewards»–Initiative der Stiftung The Royal Foundation of The Prince and Princess of Wales. Der ältere Sohn von König Charles III. (75) und Ehemann von Prinzessin Kate (42) möchte es schaffen, Obdachlosigkeit in Grossbritannien zu beenden. Das macht auch der Titel einer neuen TV–Dokumentation deutlich, die demnächst ausgestrahlt werden soll: «Prince William: We Can End Homelessness».