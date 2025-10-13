Prinz William: Keine Handys für George und Charlotte

Schutz vor dem Medienrummel

Der Thronfolger erinnert sich auch lebhaft daran, wie die ständige Aufmerksamkeit der Medien seine Familie in seiner Kindheit belastete. Auch das will er seinen eigenen Kindern ersparen. «Wenn man das zulässt, kann der Schaden für das Familienleben enorm sein. Deshalb habe ich mir geschworen, dass das meiner Familie nie passieren wird», stellt William unmissverständlich klar. Er ziehe «eine sehr klare Linie» und werde gegen jene kämpfen, die diese überschreiten.