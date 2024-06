Prinz William lässt seinen Geburtstag bei Taylor Swift ausklingen

Konzertbesuch ohne Kate

Offizielle Bilder gibt es bislang nicht, doch mehrere Beobachter – wie etwa die Reporterin Roya Nikkhah auf X (vormals Twitter) – verrieten, dass der Prinz von Wales und seine Kinder Prinz George (10), Prinzessin Charlotte (9) und Prinz Louis (6) die Show am ersten Abend der Eras–Tour in London sahen. Williams Ehefrau Prinzessin Kate (42) soll hingegen nicht mitgefeiert haben. Sie hat sich in den vergangenen Monaten weitgehend aus der Öffentlichkeit herausgehalten, da sie sich einer Krebsbehandlung unterzieht. Am 15. Juni hatte sie einen besonderen Auftritt bei Trooping the Colour, der jährlichen Feier zum Geburtstag von König Charles (75) – es war ihr erster öffentlicher Auftritt seit Weihnachten. Die Veranstaltung signalisierte jedoch keine Rückkehr ins öffentliche Leben. Wie es heisst, werde sie in der nächsten Zeit je nach Gesundheitszustand an ausgewählten Terminen teilnehmen.