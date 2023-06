Drei Soldaten brechen zusammen

Prinz William leitet letzte Geburtstagsparaden-Probe

In einer Woche findet die berühmte «Trooping the Colour»-Parade in London statt - zum ersten Mal zu Ehren von König Charles III. Dass die Truppen auf ihren grossen Auftritt bestens vorbereitet sind, davon überzeugt sich nun Prinz William - hoch zu Ross und in voller Montur.