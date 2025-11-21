Prinz William löst Versprechen ein und eröffnet Fachzentrum

Prinz William hat auch mit Burrows Witwe Lindsey und deren Kindern gesprochen – «ein solch besonderer Tag für die Familie», wie sie demnach erklärt hat. «Rob hat ihn gefragt: ‹Würden Sie kommen und das Zentrum eröffnen?› Und er hat sein Versprechen gehalten. Es ist uns daher eine grosse Ehre und ein Privileg, ihn heute hier zu haben. Ich denke, das zeigt einfach seine Herzlichkeit und Rücksichtnahme. Er hat uns nach Robs Tod einen Brief geschrieben, und es war eine wirklich herzliche Nachricht.»